Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarkLadyMouse : RT @Bukaniere: La crasi giornalistica del giorno: orso terrorista si getta con l'auto contro la folla e sbrana un runner a Gerusalemme ment… - News24Italy : #Gerusalemme, auto cerca di travolgere folla: nessuna vittima - GiannettiMarco : RT @fattoquotidiano: Gerusalemme, un’auto tenta di investire alcune persone: nessuna vittima - fattoquotidiano : Gerusalemme, un’auto tenta di investire alcune persone: nessuna vittima - Bukaniere : La crasi giornalistica del giorno: orso terrorista si getta con l'auto contro la folla e sbrana un runner a Gerusal… -

Sul posto, rovesciata, l'usata per l'attentato. Hamas e la Jihad islamica non hanno mancato di ... Anche a, sulla Spianata delle Moschee, la situazione sembra appesa a un filo , pur in ...L'identità dell'uomo non è ancora nota, in quanto l'su cui viaggiava era stata rubata a un ... Anche a, sulla Spianata delle Moschee, la situazione sembra appesa a un filo, pur in ...L'identità dell'uomo non è ancora nota, in quanto l'su cui viaggiava era stata rubata a un ... Anche a, sulla Spianata delle Moschee, la situazione sembra appesa a un filo, pur in ...

Gerusalemme, auto cerca di travolgere folla: nessuna vittima Entilocali-online

Gerusalemme, 8 aprile 2023 - Israele continua a vivere una Pasqua di passione. Questa mattina a Gerusalemme un’auto ha tentato di travolgere la folla a Jaffa Street. Lo riporta l’emittente Kan citando ...Un’auto ha tentato di travolgere alcune persone a Jaffa Street, a Gerusalemme. Lo riporta l’emittente Kan citando Magen David Adom, l’equivalente israeliano della Protezione civile. Al momento non si ...