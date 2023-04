Germania: Bayern e Borussia Dortmund non perdono colpi (Di sabato 8 aprile 2023) Un gol con un tiro da lontano dell'ex juventino De ligt regala al Bayern Monaco il successo esterno, per 1 - 0, sul campo del Friburgo. Una vittoria provvidenziale quella dei bavaresi, perché permette ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) Un gol con un tiro da lontano dell'ex juventino De ligt regala alMonaco il successo esterno, per 1 - 0, sul campo del Friburgo. Una vittoria provvidenziale quella dei bavaresi, perché permette ...

