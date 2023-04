Genova, il video degli scontri tra gli ultras di Sampdoria e Cremonese: la guerriglia in strada (Di sabato 8 aprile 2023) Calci, pugni, ma anche colpi di spranga e lancio di bottiglie e petardi. Prima della partita tra Sampdoria e Cremonese, si sono verificati scontri tra gli ultras delle due squadre intorno allo stadio, a Genova. Una cinquantina le persone coinvolte: tre tifosi sono finiti in ospedale in codice giallo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Calci, pugni, ma anche colpi di spranga e lancio di bottiglie e petardi. Prima della partita tra, si sono verificatitra glidelle due squadre intorno allo stadio, a. Una cinquantina le persone coinvolte: tre tifosi sono finiti in ospedale in codice giallo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Genova, nuova giornata di protesta delle aziende edili con tre cortei per chiedere lo sblocco dei crediti legati ai… - LPincia : RT @ilsecoloxix: #Genova, scontri in via Bobbio tra ultrà di #Cremonese e #Sampdoria: tre feriti | Video #SampdoriaCremonese - lcby : RT @sanktaklaus: #Genova capitale mondiale della vela #theoceanrace - Ambrosino6 : ?? Giovane tartaruga in cura presso l'Acquario di Genova ?? Salvata qualche giorno fa nel mare di ponente, la testug… - _RoadToIstanbul : RT @infernALE96: Immagina avere i migliori controlli orientati che sanno saltare intere linee avversarie in rosa e schierarli solo in una m… -