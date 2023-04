Gennaro Lillio | il GF è pilotato? L’ex gieffino parla di soldi e segreti del reality

Leggi su biccy

(Di sabato 8 aprile 2023) Nella primavera del 2019 è andata in onda l’ultima edizione del Grande Fratello e uno dei protagonisti di quel cast è tornato are dell’esperienza nella casa di Cinecittà.a Espresso Podcast ha svelato alcuni retroscena sul programma di Barbara d’Urso. “Se il Grande Fratello è finto? Quanto è? Quante robe ci dicono di fare? Ok vi dico idel GF. Ho avuto la fortuna di fare il GF normale. Quello normale però non è pagato. Con il Vip prendi deicome cachet il normale no. Io non ho percepito manco un Euro. Il classico GF, il mio era il 16, l’ultimo normale e non ho avuto mai nessuna direzione. Per quanto mi riguarda non ho mai avuto direzioni e mai nessuno spingere in una direzione. Giuro, non mi hanno maia fare ...