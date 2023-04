Gb, per Elisabetta Harry accecato da amore per Meghan (Di sabato 8 aprile 2023) Nuovo libro sui reali, Kate trovò insopportabile mostrarsi assieme ai Sussex La defunta regina Elisabetta II considerava “folle” il comportamento dei duchi di Sussex e riteneva che l’amore per Meghan avesse “consumato” il nipote Harry tanto da “accecare il suo giudizio”. E’ quanto sostiene un nuovo libro sui reali, “Our King”, che viene pubblicato a puntate sul Daily Mail. L’opera offre nuove rivelazioni sulle forti tensioni in casa Windsor, mentre non è ancora chiaro se Harry e Meghan, ormai stabiliti in California, saranno presenti all’incoronazione di re Carlo II il 6 maggio. L’autore del libro, il giornalista Robert Jobson, afferma anche che Kate Middleton trovò “quasi insopportabile” doversi mostrare assieme al marito William, Harry e Meghan, per ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 aprile 2023) Nuovo libro sui reali, Kate trovò insopportabile mostrarsi assieme ai Sussex La defunta reginaII considerava “folle” il comportamento dei duchi di Sussex e riteneva che l’peravesse “consumato” il nipotetanto da “accecare il suo giudizio”. E’ quanto sostiene un nuovo libro sui reali, “Our King”, che viene pubblicato a puntate sul Daily Mail. L’opera offre nuove rivelazioni sulle forti tensioni in casa Windsor, mentre non è ancora chiaro se, ormai stabiliti in California, saranno presenti all’incoronazione di re Carlo II il 6 maggio. L’autore del libro, il giornalista Robert Jobson, afferma anche che Kate Middleton trovò “quasi insopportabile” doversi mostrare assieme al marito William,, per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Gb, per Elisabetta Harry accecato da amore per Meghan - fisco24_info : Gb, per Elisabetta Harry accecato da amore per Meghan: (Adnkronos) - Nuovo libro sui reali, Kate trovò insopportabi… - Gazzettino : Meghan Markle, la Regina Elisabetta considerava folle Harry: «È accecato dall'amore per lei» - walden58 : #Berlusconi Manco fosse la Regina Elisabetta II, abbiamo diritto alla malattia di Silvio Primo minuto per minuto. Che oscenità. - Ant0___ : @Libero_official Domanda, tutto questo casino per la regina Elisabetta e i vari meme sulla sua morte? Dove sono le… -