Gazzetta – Mercato | Baldanzi vuol prendersi il Milan

Leggi su justcalcio

(Di sabato 8 aprile 2023) 2023-04-06 13:31:49Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: Il 23 gennaio il trequartista dell’Empoli lasciò il segno contro i nerazzurri. Domani tornerà al Meazza per 90’ dalle tante sfaccettature. Non solo in campo In narrativa si chiamano prolessi, anticipazioni di fatti che avverranno in futuro. Per Tommaso, lo scorso 23 gennaio potrebbe suonare, nei sogni, più o meno così. Condizionale d’obbligo. Due mesi e qualche settimana fa, il gioiellino dell’Empoli ha conquistato San Siro in un paio di minuti. Tempo di entrare in campo a metà ripresa e decidere la sfida contro l’Inter con un graffio d’autore. Domani tornerà al Meazza per affrontare ilin novanta minuti dalle mille sfaccettature. Tra campo e non solo… IN CRESCITA — Il guizzo alla Scala del calcio ha solo ...