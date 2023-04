Gazzetta – Icardi | “Istanbul mi vuole bene | voglio rimanere qui”

(Di sabato 8 aprile 2023) 2023-04-06 10:28:27 L’autorevole GdS: Il 30enne attaccante argentino sta vivendo un grande momento al Galatasaray e ha chiarito le sue intenzioni future Nonostante Mauronon abbia lasciato un grande ricordo tra i tifosi del PSG, il buon rendimento del giocatore al Galatasaray ha messo ancora una volta in considerazione il suo nome per un eventuale ritorno sotto la Torre Eiffel. Eppure il ragazzo sembra piuttosto chiaro sulle intenzioni future… “Non vedo l’ora di”, ha detto il 30enne attaccante, il cui cartellino appartiene alla società parigina, dato che è in prestito in Turchia fino al termine della stagione in corso. A riportare le parole dell’argentino è TNT Sports. Di fronte alla possibilità di tornare al Paris Saint-Germain, club con cui ha un contratto fino a giugno 2024,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valter68313289 : @InterHubOff @Gazzetta_it ICARDI non ci andava ma segnava sempre - ThornXYZ : @Gazzetta_it Icardi?... Lo lasciamo a voi, per Osimhen dovete sganciare schèi, tanti. ?? - Sergio98923380 : @GianmarcoDaria @Gazzetta_it È dallo scorso anno che manca un bomber. Posso dire che un “Icardi” ci avrebbe fatto f… - dreamerMA87 : @manumarto99 @GianmarcoDaria @Gazzetta_it Posso controbattere? Ci stava riuscendo Spalletti a dargli un minimo di… - Rider76Ghost : @Gazzetta_it Perché Icardi ancora gioca??????????? -

...soddisfazioni al suo primo anno fra i professionisti e ha concesso un'intervista allain ... Prima della sessione ci mostrava i video dei movimenti in area diall'Inter…'. SONO ...... il dirigente portoghese avrebbe già avviato i primi colloqui con l'entourage del nigeriano, e studia una manovra per far scendere il prezzo, inserendo nell'operazione Paredes, ma soprattutto. ......Ladello Sport. Continua Inter e Retegui: un 'amore' nato oltre un anno fa Antonio Valentin Angelillo Gabriel Batistuta Hernan Jorge Crespo Julio Ricardo Cruz Ramon Diaz MauroDiego ...

Psg, obiettivo Osimhen: “l’amico” Campos lo tenta ancora. Sul tavolo (anche) Paredes e Icardi La Gazzetta dello Sport

TNT Sports riporta alcune dichiarazioni di Mauro Icardi circa il suo futuro. L'attaccante argentino è attualmente al Galatasaray, in prestito secco dal Paris ...Eppure Mauro Icardi era andato in rete su assist di Zaniolo. Una rete delle sue, da bomber vero, su discesa sulla destra dell'ex Roma. I turchi restano comunque primi in campionato ma vedono sfuggire ...