Gazzetta condanna il Napoli: “Niente funziona più come prima, contro il Milan sarà dura” (Di sabato 8 aprile 2023) La vittoria del Napoli di ieri contro il Lecce non è stata sicuramente tra le migliori della stagione. La partita è stata sofferta, combattuta e sbloccata solo grazie a un’autorete goffa della coppia Gallo-Falcone. Ma ieri contava solo la vittoria e il Napoli è riuscito a farlo in un campo dove hanno lasciato punti diverse big come Roma, Lazio e Milan (Inter e Juve hanno vinto soffrendo con un solo gol di scarto). Raspadori e Di Lorenzo (FOTO: SSC Napoli) Una prestazione che deve preoccupare i tifosi in vista della gara di Champions con il Milan? Questo è il pensiero de “La Gazzetta dello Sport” che “condanna” gli azzurri dopo la prestazione di ieri. Non era stata una serataccia balorda lo 0-4 con il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 aprile 2023) La vittoria deldi ieriil Lecce non è stata sicuramente tra le migliori della stagione. La partita è stata sofferta, combattuta e sbloccata solo grazie a un’autorete goffa della coppia Gallo-Falcone. Ma ieri contava solo la vittoria e ilè riuscito a farlo in un campo dove hanno lasciato punti diverse bigRoma, Lazio e(Inter e Juve hanno vinto soffrendo con un solo gol di scarto). Raspadori e Di Lorenzo (FOTO: SSC) Una prestazione che deve preoccupare i tifosi in vista della gara di Champions con il? Questo è il pensiero de “Ladello Sport” che “” gli azzurri dopo la prestazione di ieri. Non era stata una serataccia balorda lo 0-4 con il ...

