Gasperini: 'Classifica non brutta. Ma la mia aspettativa non è la Champions' (Di sabato 8 aprile 2023) L'allievo supera il maestro. Il Bologna di Thiago Motta sgambetta l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e rallenta la corsa dei bergamaschi verso la prossima Champions League. "Il primo tempo è stato ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023) L'allievo supera il maestro. Il Bologna di Thiago Motta sgambetta l'Atalanta di Gian Pieroe rallenta la corsa dei bergamaschi verso la prossimaLeague. "Il primo tempo è stato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Gasperini: 'Classifica non brutta. Ma la mia aspettativa non è la Champions': Gasperini: 'Classifica non brutta. Ma… - AtalantaBCFeed : Atalanta, Gasperini: 'Classifica non brutta. La mia aspettativa non è la Champions' #ForzaAtalanta #ABC1907 - Gazzetta_it : Gasperini: 'Classifica non brutta. Ma la mia aspettativa non è la Champions' #SerieA - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Abbiamo delle difficoltà ma la classifica resta buona, guardiamo avanti' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Abbiamo delle difficoltà ma la classifica resta buona, guardiamo avanti' -