Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioSportiva : «È una gara che ti massacra le gambe ma anche braccia, schiena e tutto il resto». Così Ballan, ex campione del mond… - Laura_Ganna : RT @anomis_anomis70: E se sotto il #CavaliereVeneziano ci fosse @Valerio_Scanu? anche se ha già partecipato nei panni di uno splendido #… - Bicisport1976 : «Peccato, potevo vincere, ma ho avuto paura di seguire Van der Poel». Filippo #Ganna ???? dal secondo posto della… -

... per la Regina delle Classiche, con 54,5 chilometri massacranti di pavé distribuiti in 29 settori e almeno una settimana per smaltirei dolori tra mani, braccia e spalle, Pipposalga ......top 10) e sarà molto temibile perconsiderando la sua forma già dimostrata al Giro delle Fiandre chiusa con un gran terzo posto La speranza italiana si chiama ancora una volta Filippo. Il ...In vista della Parigi - Roubaix vi spieghiamo con quale mezzo Filippoaffronta domenica la ... Dunque buon vento, e buona Pasqua, a. Leggi i commenti Calcio Coppe: tutte le notizie Gasport 7 ...

Ganna, tutti i segreti della bici per la Roubaix La Gazzetta dello Sport

Dalle fibre di carbonio degli aerei al silicone sul manubrio per attutire i colpi del pavé, scopriamo con quale mezzo l’azzurro affronta domani la regina della classiche. e che tutti possono acquistar ...Ascolta L\'Articolo Il conto alla rovescia sta per scadere e domenica 9 aprile, nel giorno della Santa Pasqua, prenderà il via l’edizione 120 della Parigi-Roubaix. La mitica Classica del ciclismo m ...