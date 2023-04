Gamescom Opening Night Live | confermata per il 22 agosto

Leggi su tuttotek

(Di sabato 8 aprile 2023)la data del 22per l’apertura della. Scopriamo i dettagli in questa news Dopo il recente annuncio della cancellazione dell’E3 di quest’anno, la quale, secondo quanto precedentemente dichiarato, si sarebbe dovuta tenere nuovamente in presenza a Los Angeles, qualcuno potrebbe aver avuto il timore che altri eventi simili potessero subire il medesimo destino. Per fortuna, stando alle ultime notizie diffuse in rete, la celebre fiera di Colonia sembra essere più viva che mai. L’appuntamento per laè dunque fissato per il prossimo 22. Appuntamento al 22per la...