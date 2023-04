Furto a Vitulano | un attacco all’imprenditoria sana che investe sul territorio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUno spiacevole e increscioso episodio è accaduto nei giorni scorsi neldel comune di. Degli ignoti hanno trafugato tutti gli infissi del cosiddetto ‘Rifugio di pastori e animali’ ubicato a via Cappella. E’ un accadimento che oltre ad essere un reato per chi lo ha posto in essere, va anche segnalato come un vile atto per porre sottoquanti in quel luogo hanno intenzione di investire per dare aun ulteriore elemento di attrattiva turistica. Infatti, proprio quel rifugio recentemente è passato dall’essere un bene pubblico improduttivo e sostanzialmente in stato di abbandono, ad una scommessa privata sullo sviluppo dell’intera area. Infatti, attraverso una costosa acquisizione è divenuta proprietaria dello stabile e dell’area circostante la società Lemi s.r.l. ...