"Fuori da Amici". A poco dalla puntata, il nome di chi abbandona per sempre la scuola (Di sabato 8 aprile 2023) Si avvicina la puntata del Serale di Amici 22 condotto da Maria De Filippi. Dopo le registrazioni di giovedì 7 aprile sul web compaiono le anticipazioni rispetto a quello che vedrà il pubblico in tv. Intanto è emerso chi andrà al ballottaggio, ma Maria De Filippi tende a comunicare l'annuncio dell'eliminato in casetta per evitare ulteriori spoiler. Tutto è iniziato con Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che hanno dato il via alle danze, letteralmente. Poi i tre giudici si sono sfidati, come al solito, per vedere chi comincerà. Maria fa sfidare Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio e partono a sfidarsi Cuccarini ed Emanuel Lo contro Raimondo Todaro e Arisa. A vincere i primi. Alla fine dei giochi al ballottaggio finale ci sono finiti due allievi: Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere. Ad avere la peggio sono stati i due ballerini, ma ...

