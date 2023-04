Funerali solenni per Tatarsky: la Russia celebra lo spacciatore di odio come un eroe (Di sabato 8 aprile 2023) Un propagandista guerrafondaio, che diffondeva odio e razzismo oltre ad auspicare la distruzione e il saccheggio dell'Ucraina. Il fatto che sia morto tragicamente non lo rende migliore., Si sono ... Leggi su globalist (Di sabato 8 aprile 2023) Un propagandista guerrafondaio, che diffondevae razzismo oltre ad auspicare la distruzione e il saccheggio dell'Ucraina. Il fatto che sia morto tragicamente non lo rende migliore., Si sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - globalistIT : RT @giannicipriani7: In Russia funerali solenni per #Tatarski riempito post-mortem di onorificenze. Il fatto che sia vittima di un attentat… - giannicipriani7 : In Russia funerali solenni per #Tatarski riempito post-mortem di onorificenze. Il fatto che sia vittima di un atten… - Luca9807 : RT @ConsPrussiano: Nello sciagurato caso che Berlusconi, l'unico politico italiano che ha tentato di rifare grande l'Italia, torni anzitemp… - ConsPrussiano : Nello sciagurato caso che Berlusconi, l'unico politico italiano che ha tentato di rifare grande l'Italia, torni anz… -