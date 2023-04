Fugge dalla casa di riposo e bussa all' hotel dove andava in vacanza | Voglio rivedere il mare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GabrielParker74 : RT @RosiPolimeni: Meravigliosa!!!! Anziana fugge dalla Rsa e va nell'hotel vacanze di quando era bimba: «Basta con le mele cotte» https://t… - annabelladellac : RT @RosiPolimeni: Meravigliosa!!!! Anziana fugge dalla Rsa e va nell'hotel vacanze di quando era bimba: «Basta con le mele cotte» https://t… - mixborghi : RT @RosiPolimeni: Meravigliosa!!!! Anziana fugge dalla Rsa e va nell'hotel vacanze di quando era bimba: «Basta con le mele cotte» https://t… - VorreiLeAli : RT @RosiPolimeni: Meravigliosa!!!! Anziana fugge dalla Rsa e va nell'hotel vacanze di quando era bimba: «Basta con le mele cotte» https://t… - albicoccoraro : RT @CorriereRomagna: Rimini. A 81 anni fugge dalla Rsa: 'Voglio riavere la libertà' - -

La vittima, una donna di Brescello all'epoca 36enne, stava camminando fuorisede stradale in località Santa Croce di Boretto insieme ad un'amica quando era stata urtata dallo specchietto di un'...L'anziana, ospite in una casa di riposo di Faenza, in provincia di Ravenna, è riuscita ad allontanarsistruttura per tornare nei luoghi della sua giovinezza. Un viaggio non da poco per una ...L'anziana, ospite in una casa di riposo di Faenza, in provincia di Ravenna, è riuscita ad allontanarsistruttura per tornare nei luoghi della sua giovinezza. Un viaggio non da poco per una ...

Anziana fugge dalla Rsa e va nell'hotel vacanze di quando era bimba: «Basta con le mele cotte» ilmessaggero.it

La Cina ha inviato navi da guerra, inclusa una portaerei, nei mari intorno a Taiwan. L'ultima dimostrazione di forza militare di Pechino è arrivata dopo l'incontro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...