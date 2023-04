Frontale a San Paolo d’Argon, lo sfogo dei soccorritori: “Poca pazienza, automobilisti senza rispetto davanti alla morte” (Di sabato 8 aprile 2023) San Paolo d’Argon. Il punto più basso lo si è toccato quando un automobilista avrebbe spostato i coni segnaletici per immettersi nel tratto di strada chiuso, prima di essere spedito indietro. Questi e altri comportamenti non proprio ortodossi denuncia la Croce Verde di Bergamo, intervenuta giovedì 6 aprile al confine tra San Paolo d’Argon e Albano Sant’Alessandro per l’incidente costato la vita a Carolina Capitanio, 74enne di Gorlago che lascia un fratello, un figlio e una nipotina. La donna, forse a causa di un malore, avrebbe invaso la corsia opposta, tagliando la strada a un tir che intorno alle 13,30 transitava sul nuovo tratto dell’ex statale 42 (il 27enne alla guida è rimasto ferito in modo lieve). “Questo post serve per fare un paio di riflessioni” spiega l’associazione di volontariato, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 8 aprile 2023) San. Il punto più basso lo si è toccato quando un automobilista avrebbe spostato i coni segnaletici per immettersi nel tratto di strada chiuso, prima di essere spedito indietro. Questi e altri comportamenti non proprio ortodossi denuncia la Croce Verde di Bergamo, intervenuta giovedì 6 aprile al confine tra Sane Albano Sant’Alessandro per l’incidente costato la vita a Carolina Capitanio, 74enne di Gorlago che lascia un fratello, un figlio e una nipotina. La donna, forse a causa di un malore, avrebbe invaso la corsia opposta, tagliando la strada a un tir che intorno alle 13,30 transitava sul nuovo tratto dell’ex statale 42 (il 27enneguida è rimasto ferito in modo lieve). “Questo post serve per fare un paio di riflessioni” spiega l’associazione di volontariato, ...

