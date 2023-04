Francesco Totti con Noemi Bocchi al concerto di Eros Ramazzotti a Roma | i vicini di posto irritati | «Il telefono sempre in mano | almeno tienilo basso»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 90sfootball : Ronaldo and Francesco Totti. - OptaPaolo : 7 - Questa è la settima stagione in cui Paulo Dybala ha realizzato almeno 10 reti e servito almeno cinque assist in… - leggoit : Francesco Totti con Noemi Bocchi al concerto di Eros Ramazzotti a Roma, i vicini di posto irritati: «Il telefono se… - Fred_Tempier : @Footballogue Francesco Totti - operayoki : Francesco Totti -

... al via su Canale 5 dal prossimo lunedì 17 aprile condotta in studio da Ilary Blasi, al ritorno in tv dopo il tempestoso divorzio dall'ex marito. A fianco a lei, nelle vesti di ...Pubblico d'eccezione al concerto di Eros Ramazzotti al PalaEur di Roma di venerdì 7 aprile. A cominciare dache entusiasta si lancia in una diretta social mentre Ramazzotti si esibisce. Il capitano indugia a lungo sul palco, per poi svelare la sua particolare compagnia per la serata. Quando ...ROMA -e Noemi Bocchi sono andati stasera al concerto di Eros Ramazzotti. L'ex capitano giallorosso è tra gli spettatori della tappa romana del tour del cantautore romano, diventato nonno ...

Francesco Totti, la comitiva vip al concerto di Eros Ramazzotti: con lui spunta un membro dei Maneskin (ma non è ... Open

Innamorati e felici, Vladimir Luxurya decide di svelare: “C’è stato un momento in cui ha capito che Ilary e Totti erano in crisi” Vladimir Luxurya, dopo la partecipazione alla scorsa edizione de L’isola dei famosi nel ruolo di opinionista, è stata confermata anche quest’anno e lei è ben felice di questo ritorno perché già l’anno ...