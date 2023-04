Francesco | Mattia | Tania | Sara | Caterina | Beatrice | Alessandra | Viola | Fabio | ecco alcune voci di Unibg OnAir

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 aprile 2023) Il 20 Marzo 2023 è stata inaugurata la nuova web-radio dell’Università di Bergamo,. Il progetto nasce a distanza di 15 anni dalla prima radio dell’Ateneo e dopo il drammatico periodo della pandemia: oggi conta 80 studenti, 30 rubriche, 24/7 di trasmissione, in streaming e in podcast. L’idea di sviluppare una web radio universitaria è scaturita circa un anno fa per contrastare gli effetti negativi della pandemia che hanno toccato tutta la popolazione dell’ateneo: studenti, docenti e personale amministrativo. Chiusura in sé, isolamento dal mondo esterno, mancanza di motivazione e prospettive erano i segnali di una crisi profonda che sembrava non avere fine. Da qui, la volontà di riprendere un mezzo di comunicazione accessibile e a larghissima diffusione come la radio, con l’obiettivo di riportare il senso di aggregazione e partecipazione alla ...