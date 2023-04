Forza Italia, Perrone Filardi nuovo vice coordinatore regionale vicario (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoForza Italia dà attuazione al piano di apertura alla società civile, annunciato dal coordinatore regionale del partito, Fulvio Martusciello. Pasquale Perrone Filardi, Presidente nazionale della Società Italiana di Cardiologia, è il nuovo vice coordinatore regionale vicario del partito. “È il primo passo verso l’apertura completa al Paese reale”, commenta il numero uno degli azzurri in Campania. “Nella nuova Forza Italia, – afferma – imprese, categorie produttive ed ordini professionali diventano protagonisti della riorganizzazione del partito“.Martusciello annuncia ulteriori nomine. “L’avvocato Dino Troianiello, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodà attuazione al piano di apertura alla società civile, annunciato daldel partito, Fulvio Martusciello. Pasquale, Presidente nazionale della Societàna di Cardiologia, è ildel partito. “È il primo passo verso l’apertura completa al Paese reale”, commenta il numero uno degli azzurri in Campania. “Nella nuova, – afferma – imprese, categorie produttive ed ordini professionali diventano protagonisti della riorganizzazione del partito“.Martusciello annuncia ulteriori nomine. “L’avvocato Dino Troianiello, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragio… - forza_italia : La tua forza e determinazione sono un esempio per tutti noi. Forza Presidente, siamo tutti con te! - sbonaccini : Auguro a Silvio Berlusconi di rimettersi al più presto. Essere avversari in politica non cancella certo la vicinanz… - Lore__82 : Nn sarà vero, ma se fosse vero nn smetterò MAI di ridere #Ronzulli - framarc551 : RT @matteorenzi: Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragione in q… -