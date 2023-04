Forza Atalanta, cogli l’attimo e fai il pieno col Bologna (Di sabato 8 aprile 2023) Sull’altalena del campionato l’Atalanta scende in campo (sabato 8 aprile alle 16,30 stadio Gewiss esaurito) per seguire due strade: quella della continuità assieme a quella dell‘opportunità. La prima, con obiettivo la terza vittoria consecutiva, un pieno di punti per centrare quel filotto che la renderebbe sempre più competitiva nella corsa all’Europa, da quella più prestigiosa (Champions) a quella minore (Conference), ma pur sempre Europa. La seconda strada, parallela alla prima, è quella che porta ad approfittare dei passi falsi delle avversarie: in ogni giornata capita l’occasione buona, vedi stavolta i pareggi delle milanesi Inter e Milan che rallentano. Ecco quindi l’importanza di saper cogliere l’attimo, l’occasione per agganciare l’Inter e piazzarsi subito alle spalle del Milan. Naturalmente, tra il dire e il ... Leggi su bergamonews (Di sabato 8 aprile 2023) Sull’altalena del campionato l’scende in campo (sabato 8 aprile alle 16,30 stadio Gewiss esaurito) per seguire due strade: quella della continuità assieme a quella dell‘opportunità. La prima, con obiettivo la terza vittoria consecutiva, undi punti per centrare quel filotto che la renderebbe sempre più competitiva nella corsa all’Europa, da quella più prestigiosa (Champions) a quella minore (Conference), ma pur sempre Europa. La seconda strada, parallela alla prima, è quella che porta ad approfittare dei passi falsi delle avversarie: in ogni giornata capita l’occasione buona, vedi stavolta i pareggi delle milanesi Inter e Milan che rallentano. Ecco quindi l’importanza di saperere, l’occasione per agganciare l’Inter e piazzarsi subito alle spalle del Milan. Naturalmente, tra il dire e il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EffeSimoncini : Dopo i risultati di stasera l'imperativo è solo uno: vincere! Forza Atalanta falli in brodo! - Ale_1986_ : domani: forza lazio forza roma e forza atalanta - morfini_massimo : @annamontano1991 Buongiorno e sportivamente forza ??? (...e non è l'Atalanta!) - ivanlozza1 : @PrimaiTulipani È Così ??? ???????????????????????????????????????????????SEMPRE:?? FORZA NOSTRA ATALANTA ?????????????????????????????????? - testagrigia : Gosens è proprio scarso, all'Atalanta si dopava per forza perché è proprio una sega -