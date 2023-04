Forte grandinata sulla Pontina | traffico in tilt | le immagini FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 aprile 2023) Unaquella che si sta attualmente verificando, uno della arterie stradali maggiormente trafficate della Capitale. L’entità della precipitazione è così cospicua che i ‘chicchi’ di grandine hanno l’aspetto della neve, anche se la primavera ha ormai da diverse settimane fatto capolino nella Penisola. Una copiosasta riguardando anche i territori di Pomezia e Torvaianica. Le precipitazioni non stanno inoltre mancando di arrecare danni alla circolazione. Si segnala la presenza di lunghe code da Castel di Demica a Pomezia in entrambi i sensi di marcia. Articolo in aggiornamento su Il Corriere della Città.