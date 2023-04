Formazioni ufficiali Wolverhampton-Chelsea | Premier League 2022 2023

(Di sabato 8 aprile 2023) Ledi, match valido per la 30esima giornata della. I Blues sono reduci da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare, mentre i padroni di casa arrivano da due ko e un pareggio. Appuntamento oggi alle ore 16. Queste le scelte dei due tecnici.: in attesa: in attesa SportFace.

Ledi Fiorentina - Spezia , match valido per la 29esima giornata della Serie A 2022/2023 . I viola sono reduci dalla vittoria per 2 - 0 a Cremona nella semifinale di andata della ...UDINESE - MONZAUDINESE (3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success. All.: SottilMONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; ...Ledi Borussia Dortmund - Union Berlino , match valido per la 27esima giornata della Bundesliga 2022/2023 . I padroni di casa sono reduci dalle sconfitte contro il Bayern in ...

TARANTO. Oggi pomeriggio allo stadio “Iacovone” in campo la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C, il Taranto ospita il Pescara. Pugliesi reduci dal ko di misura col Crotone, mentre gli ...LATINA. Oggi pomeriggio allo stadio “Francioni” in campo la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C, il Latina ospita la Gelbison. Laziali reduci dalla sconfitta esterna in quel di Monopoli, ...