Formazioni ufficiali Udinese-Monza | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 8 aprile 2023) Alle 12:30 scenderanno in campo. Ecco ledei dueper il match della Dacia Arena Ledi, valida per la 29ª giornata di Serie A.(3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success. Allenatore: Sottil.(3-4-2-1): Di Gregorio; Antov, Pablo Marí, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Sensi; Valoti. Allenatore: Palladino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Monza: Sensi trequartista - fantapiu3 : #UdineseMonza, le formazioni ufficiali #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - calciomercatoit : ??? Formazioni UFFICIALI #UdineseMonza UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace,… - GoalItalia : Beto e Success guidano l'attacco friulano ?? Palladino schiera Valoti a sorpresa ?? Le formazioni ufficiali di…

