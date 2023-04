Formazioni ufficiali Torino-Roma | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 8 aprile 2023) Alle 18.30 di oggiscenderanno in campo allo stadio Olimpico Grande. Ecco leDi seguito riportiamo ledi(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Gineitis, Ricardo Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Dybala. All. Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : #Primavera2 ???? Le formazioni ufficiali di #LazioPescara ?? - napolimagazine : SERIE A - Hellas Verona-Sassuolo, le formazioni ufficiali - napolimagazine : SERIE A - Torino-Roma, le formazioni ufficiali - siamo_la_Roma : ?? Ufficiali le scelte di #Mourinho e #Juric ?? Le formazioni ufficiali e la cronaca ?? Il LIVE #TorinoRoma… - infobetting : Hertha BSC-RB Lipsia (sabato 08 aprile 2023 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici… -

Commenta per primo Ecco ledi Verona - Sassuolo (calcio d'inizio ore 18.30). Verona (3 - 4 - 2 - 1) : Montipò; Magnani, Hien, Tameze; Faraoni, Terracciano, Veloso, Doig; Lasagna, Duda; Verdi. Sassuolo (4 - ...Torino - Roma e Verona - SassuoloTORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. ...Atalanta - Bologna e Sampdoria - CremoneseATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Djimsiti, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Lookman, Hojlund. All. ...

Alle 18:30 scenderanno in campo Torino-Roma e Verona-Sassuolo. In attesa del fischio d’inizio dei due match sono state da poco comunicate le formazioni ufficiali. Di seguito ecco le scelte da parte ...Le formazioni ufficiale di Toro e Roma, in campo tra poco all'Olimpico Grande Torino: TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, ...