Formazioni ufficiali Sampdoria-Cremonese | le scelte dei due allenatori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : #Primavera2 ???? Le formazioni ufficiali di #LazioPescara ?? - apetrazzuolo : SERIE A - Sampdoria-Cremonese, le formazioni ufficiali - Pall_Gonfiato : #SerieA le formazioni ufficiali di #SampdoriaCremonese - CalcioNews24 : Le formazioni ufficiali di #SampdoriaCremonese - tuttoatalanta : Serie A / Sampdoria-Cremonese, le formazioni ufficiali -

Commenta per primo Ecco ledi Atalanta - Bologna (calcio d'inizio ore 16.30). Atalanta (3 - 4 - 1 - 2) : Musso; Djimsiti, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Lookman, Hojlund. ...Commenta per primo Ecco ledi Sampdoria - Cremonese (calcio d'inizio ore 16.30). Sampdoria (3 - 4 - 2 - 1) : Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini.Ledi Southampton - Manchester City , match valido per la 30esima giornata della Premier League 2022/2023 . La squadra di Guardiola è reduce da sette vittorie consecutive tra Coppa e ...

Aggiornamenti in diretta Foggia-Giugliano. Il Foggia ospita il Giugliano per la 36° giornata del Girone C di Serie C. Di ...Ecco le formazioni ufficiali di Sampdoria-Cremonese (calcio d'inizio ore 16.30). Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini.