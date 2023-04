Folorunsho (Bari): «Voglio dimostrare tanto e migliorare sempre» (Di sabato 8 aprile 2023) Michael Folorunsho, centrocampista del Bari, si è raccontato così nella sua intervista al Corriere dello Sport Gioca nel Bari ed è in prestito dal Napoli. Ha 25 anni, ed è pronto a incidere nel match con il Sud Tirol di lunedì prossimo. L’italo-nigeriano Michael Folorunsho ha parlato al Corriere dello Sport. PRONTO PER IL SUDTIROL – «Prontissimo. Ormai sono a disposizione di Mignani che naturalmente farà le sue scelte». RUOLO – «Penso di essere diverso dal solito trequartista offensivo, poi se arriva il gol è una cosa in più». AZIONI INDIVIDUALI – «É nella mia natura. Sono un ragazzo che ha una grande voglia di dimostrare ancora tanto, migliorare sempre». CARATTERISTICHE – «La mia caratteristica principale è la forza, ma tutti insieme ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Michael, centrocampista del, si è raccontato così nella sua intervista al Corriere dello Sport Gioca neled è in prestito dal Napoli. Ha 25 anni, ed è pronto a incidere nel match con il Sud Tirol di lunedì prossimo. L’italo-nigeriano Michaelha parlato al Corriere dello Sport. PRONTO PER IL SUDTIROL – «Prontissimo. Ormai sono a disposizione di Mignani che naturalmente farà le sue scelte». RUOLO – «Penso di essere diverso dal solito trequartista offensivo, poi se arriva il gol è una cosa in più». AZIONI INDIVIDUALI – «É nella mia natura. Sono un ragazzo che ha una grande voglia diancora». CARATTERISTICHE – «La mia caratteristica principale è la forza, ma tutti insieme ...

