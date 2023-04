Fiumicino | autisti sorpresi a caccia di clienti al Terminal 3 | maxi multe a raffica

(Di sabato 8 aprile 2023)– I Carabinieri della Stazione Aeroportonel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci” nelle ultime ore hanno denunciato una persona per tentato furto e sanzionato 3 persone. Nei pressi di alcuni negozi duty free situati nel3 – Partenze, i Carabinieri hanno fermato un viaggiatore straniero, che in attesa del proprio volo, ha tentato di superare le casse senza pagare 3 prodotti di profumeria, del valore di circa 300 euro, occultandoli all’interno del bagaglio a mano. L’uomo è stato notato dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i Carabinieri. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai responsabili dei negozi mentre, la persona è stata denunciate all’Autorità Giudiziaria. Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei ...

