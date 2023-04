Fiorentina-Spezia oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 8 aprile 2023) La Serie A è pronta a ritornare in campo prima della domenica di Pasqua. Nel 29esimo e concentratissimo turno, ci saranno ben 7 partite quest’oggi, sabato 8 aprile. Tra le tante sfide spicca, a partire dalle ore 14.30, la gara tra Fiorentina e Spezia. Gli uomini di Vincenzo Italiano e quelli di Leonardo Semplici, battaglieranno sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi. Una partita estremamente interessante tra la compagine toscana e quella ligure. La Viola viene da un grande periodo di forma e tra campionato, Coppa Italia e Conference League, non perde un incontro dallo scorso 12 febbraio contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Da quel momento 10 incredibili vittorie e un solo pareggio contro l’Empoli. oggi vorrà riconfermarsi con lo Spezia. Diversi i ballottaggi per il mister ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) LaA è pronta a ritornare in campo prima della domenica di Pasqua. Nel 29esimo e concentratissimo turno, ci saranno ben 7 partite quest’, sabato 8 aprile. Tra le tante sfide spicca, a partire dalle ore 14.30, la gara tra. Gli uomini di Vincenzo Italiano e quelli di Leonardo Semplici, battaglieranno sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi. Una partita estremamente interessante tra la compagine toscana e quella ligure. La Viola viene da un grande periodo di forma e tra campionato, Coppa Italia e Conference League, non perde un incontro dallo scorso 12 febbraio contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Da quel momento 10 incredibili vittorie e un solo pareggio contro l’Empoli.vorrà riconfermarsi con lo. Diversi i ballottaggi per il mister ...

