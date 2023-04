Fiorentina Spezia, le probabili formazioni (Di sabato 8 aprile 2023) Alle ore 14:30 in campo la sfida di Serie A tra Fiorentina e Spezia, ecco le probabili formazioni con le scelte di Italiano e Semplici Alle ore 14:30 in campo la sfida di Serie A tra Fiorentina e Spezia, ecco le probabili formazioni con le scelte di Italiano e Semplici. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Terzic, Mandragora, Castrovilli, N. Gonzalez, Bonaventura, Sottil, Jovic. All. Italiano Spezia (4-3-3): Dragowski, Amian, Nikolaou, Ampadu, Bastoni, Bourabia, Ekdal, Gyasi, Zurkowski, Maldini, Nzola. All. Semplici. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Alle ore 14:30 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Italiano e Semplici Alle ore 14:30 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Italiano e Semplici.(4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Terzic, Mandragora, Castrovilli, N. Gonzalez, Bonaventura, Sottil, Jovic. All. Italiano(4-3-3): Dragowski, Amian, Nikolaou, Ampadu, Bastoni, Bourabia, Ekdal, Gyasi, Zurkowski, Maldini, Nzola. All. Semplici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

