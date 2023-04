Fiorentina-Spezia 1-1: Nzola stoppa la corsa dei viola. Non basta l’autogol di Wisniewski (Di sabato 8 aprile 2023) Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi, Fiorentina e Spezia si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moe cronaca live Al Franchi,si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio: Serie A, Fiorentina - Spezia 1 - 1 dopo il primo tempo Finisce sul punteggio di 1 - 1 il primo tempo di Fiorentina - Spezia, match della 29/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Franchi' di Firenze. Al vantaggio dei padroni di casa grazie all'autorete di Wisniewski al 25' replica ... Inter, i dati dietro la crisi: secondo le statistiche, dovrebbe fare più gol del Napoli L'annata storta, però, è diventata pericolosamente negativa nell'ultimo mese: dal 10 marzo al 7 aprile l'Inter ha raccolto appena un punto in Serie A, perdendo contro Spezia, Juventus e Fiorentina. E ... Spezia, Ekdal: "Fiorentina Ecco come possiamo vincere" Albin Ekdal, centrocampista dello Spezia, ha parlato a DAZN al termine del primo tempo del match di Serie A con la Fiorentina Albin Ekdal, centrocampista dello Spezia, ha parlato a DAZN. PAROLE - "Abbiamo fatto male i primi 20 minuti, poi ci siamo svegliati facendo pressing alto e con maggiore precisione. Dobbiamo ... Finisce sul punteggio di 1 - 1 il primo tempo di, match della 29/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Franchi' di Firenze. Al vantaggio dei padroni di casa grazie all'autorete di Wisniewski al 25' replica ...L'annata storta, però, è diventata pericolosamente negativa nell'ultimo mese: dal 10 marzo al 7 aprile l'Inter ha raccolto appena un punto in Serie A, perdendo contro, Juventus e. E ...Albin Ekdal, centrocampista dello, ha parlato a DAZN al termine del primo tempo del match di Serie A con laAlbin Ekdal, centrocampista dello, ha parlato a DAZN. PAROLE - "Abbiamo fatto male i primi 20 minuti, poi ci siamo svegliati facendo pressing alto e con maggiore precisione. Dobbiamo ... Fiorentina-Spezia, le formazioni ufficiali: Sottil dal 1’ Fiorentina.it Fiorentina-Spezia risultato 1-1: gol di Nzola dopo l’autorete di Wisniewski Dopo nove vittorie consecutive tra tutte le competizioni, di cui cinque in campionato, la Fiorentina rallenta contro lo Spezia nella 29ª giornata di serie A. Nel primo tempo, dopo un gol annullato a ... Serie A: lo Spezia frena la Fiorentina, al Franchi è 1-1 Al Franchi di Firenze la Fiorentina non va oltre il pari con lo Spezia. Il risultato finale di 1-1 determinato nel primo dall’autorete di Wisniewski per il vantaggio della Fiorentina e il gol di Nzol ... Dopo nove vittorie consecutive tra tutte le competizioni, di cui cinque in campionato, la Fiorentina rallenta contro lo Spezia nella 29ª giornata di serie A. Nel primo tempo, dopo un gol annullato a ...Al Franchi di Firenze la Fiorentina non va oltre il pari con lo Spezia. Il risultato finale di 1-1 determinato nel primo dall’autorete di Wisniewski per il vantaggio della Fiorentina e il gol di Nzol ...