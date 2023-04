Fiorentina-Spezia 1-1 | i top&flop | Shomurodov sciagurato | Nzola incontenibile | Biraghi da capitano

Leggi su oasport

(Di sabato 8 aprile 2023) Lanon fa “10” e si ferma sull’1-1 in casa contro lonel match valevole per il 29° turno della Serie A 2022-2023. Non è arrivata, quindi, la decima vittoria consecutiva in tutte le competizioni per la squadra viola, che si illude con la rete del vantaggio (autorete di Wisniewski) ma viene subito ripresa da uno scatenato. Andiamo, quindi, a eleggere top e flop della sfida del Franchi. I TOP CRISTIANO): una prestazione da vero. Il più pericoloso, e non solo su punizione. Ha il merito di sbloccare l’incontro con un cross deviato in porta da un difensore spezzino, quindi ci prova da fermo e, per un soffio, Dragowski evita la sua doppietta. Dal primo all’ultimo minuto sprona la sua squadra che, per questione di millimetri, si ferma sul ...