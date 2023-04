Fiorentina-Spezia 1-1, Brekalo: “Due punti persi, spero giocare di più” (Di sabato 8 aprile 2023) “Peccato perché oggi potevamo fare la storia con la decima vittoria consecutiva. Peccato perché abbiamo regalato il gol allo Spezia e non siamo riusciti a fare il due a uno, sono due punti persi”. Queste le parole di Josip Brekalo dopo il pareggio amaro per la sua Fiorentina in casa contro lo Spezia: “Abbiamo controllato il 90% della partita, non abbiamo giocato male ma non siamo riusciti a fare più gol di loro ed il calcio è così. spero di giocare di più, non è facile farlo in questa squadra perché ci sono venti giocatori top. Io sono pronto a dare una mano alla squadra perché abbiamo tante partite, avendo non solo il campionato ma anche le coppe. C’è una grande opportunità di vincere una coppa, e possiamo anche centrare un piazzamento europeo, siamo ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) “Peccato perché oggi potevamo fare la storia con la decima vittoria consecutiva. Peccato perché abbiamo regalato il gol alloe non siamo riusciti a fare il due a uno, sono due”. Queste le parole di Josipdopo il pareggio amaro per la suain casa contro lo: “Abbiamo controllato il 90% della partita, non abbiamo giocato male ma non siamo riusciti a fare più gol di loro ed il calcio è così.didi più, non è facile farlo in questa squadra perché ci sono venti giocatori top. Io sono pronto a dare una mano alla squadra perché abbiamo tante partite, avendo non solo il campionato ma anche le coppe. C’è una grande opportunità di vincere una coppa, e possiamo anche centrare un piazzamento europeo, siamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro lo Spezia?? Powered by @EASPORTSFIFA #ForzaViola?? #fiorentina #fiorentinaspezia - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Spezia ?? Serie A ? 14:30 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by Synlab Guarda… - VittorioFranch6 : Lo #Spezia cammina sulla linea di confine della zona retrocessione e il punto conquistato a Firenze potrebbe rivela… - fantapiu3 : Fiorentina Spezia, le pagelle: disastro Wisniewski, la raddrizza Nzola #pagellefantacalcio #seriea #fantaèiù3… - salernonotizie : Serie A: Fiorentina bloccata in casa dallo Spezia (1-1). Liguri nel finale sfiorano colpaccio… -

Spezia, le pagelle di CM: Semplici 6,5: incarta la Fiorentina nel primo tempo. Il suo Spezia gioca una gara fisica che limita straordinariamente la squadra di casa. I bianchi si abbassano forse un po' troppo nella ripresa, ma ... Fiorentina - Spezia 1 - 1: la viola manca la vittora record Fiorentina - Spezia 1 - 1 (1 - 1) Fiorentina (4 - 2 - 3 - 1): Terracciano 6; Dodò 6, Quarta 5.5, Igor 5, Biraghi 6.5; Castrovilli 5.5 (26' st Barak 5.5), Mandragora 6 (35' st Duncan 6); Ikoné 5.5 (14'... Pagelle Fiorentina - Spezia: Nzola un carro armato, Bonaventura pimpante I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Fiorentina - Spezia Le pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina e Spezia, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Nzola, Brekalo FLOP: Shomurodov VOTI Fiorentina (... Semplici 6,5: incarta lanel primo tempo. Il suogioca una gara fisica che limita straordinariamente la squadra di casa. I bianchi si abbassano forse un po' troppo nella ripresa, ma ...1 - 1 (1 - 1)(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano 6; Dodò 6, Quarta 5.5, Igor 5, Biraghi 6.5; Castrovilli 5.5 (26' st Barak 5.5), Mandragora 6 (35' st Duncan 6); Ikoné 5.5 (14'...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Nzola, Brekalo FLOP: Shomurodov VOTI(... Fiorentina-Spezia 1-1: la viola manca la vittora record la Repubblica Serie A: Fiorentina bloccata in casa dallo Spezia (1-1). Liguri nel finale sfiorano colpaccio StampaLa Fiorentina non è andata oltre l’1-1 in casa contro lo Spezia nella 29a giornata di Serie A, fermando a nove la striscia di vittorie di fila in tutte le competizioni. Al Franchi la squadra di ... Fiorentina-Spezia, finisce 1-1 Non si allungano a 10 le vittorie consecutive della Fiorentina fra campionato, Conference League e Coppa Italia: contro lo Spezia calcio finisce 1-1 al Franchi di Firenze. Viola in vantaggio per un au ... StampaLa Fiorentina non è andata oltre l’1-1 in casa contro lo Spezia nella 29a giornata di Serie A, fermando a nove la striscia di vittorie di fila in tutte le competizioni. Al Franchi la squadra di ...Non si allungano a 10 le vittorie consecutive della Fiorentina fra campionato, Conference League e Coppa Italia: contro lo Spezia calcio finisce 1-1 al Franchi di Firenze. Viola in vantaggio per un au ...