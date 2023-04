Fiorentina-Spezia 1-1, autorete di Wisniewski e gol di Nzola (Di sabato 8 aprile 2023) Firenze, 8 apr. - (Adnkronos) - Finisce sul punteggio di 1-1, Fiorentina-Spezia, match della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Franchi' di Firenze. Al vantaggio dei padroni di casa grazie all'autorete di Wisniewski al 25' replica Nzola al 32' con il gol del pareggio. In classifica i viola sono ottavi con 41 punti, mentre i liguri sono diciassettesimi a quota 26. LA PARTITA - Si interrompe dopo 9 successi di fila la striscia vincente della Fiorentina tra campionato e coppe. La squadra di Italiano parte meglio: ci prova subito Ikoné, poi la Fiorentina crea qualche mischia in area, ma non riesce mai a calciare. Il primo tiro in porta lo fa lo Spezia, con Amian che si sgancia, salta un paio di uomini e calcia da fuori, trovando la respinta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Firenze, 8 apr. - (Adnkronos) - Finisce sul punteggio di 1-1,, match della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Franchi' di Firenze. Al vantaggio dei padroni di casa grazie all'dial 25' replicaal 32' con il gol del pareggio. In classifica i viola sono ottavi con 41 punti, mentre i liguri sono diciassettesimi a quota 26. LA PARTITA - Si interrompe dopo 9 successi di fila la striscia vincente dellatra campionato e coppe. La squadra di Italiano parte meglio: ci prova subito Ikoné, poi lacrea qualche mischia in area, ma non riesce mai a calciare. Il primo tiro in porta lo fa lo, con Amian che si sgancia, salta un paio di uomini e calcia da fuori, trovando la respinta ...

