Fiorentina-Spezia 0-0 LIVE | segna Nzola | ma è fuorigioco

(Di sabato 8 aprile 2023) Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro lo Spezia?? Powered by @EASPORTSFIFA #ForzaViola?? #fiorentina #fiorentinaspezia - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Spezia ?? Serie A ? 14:30 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by Synlab Guarda… - infoitsport : Fiorentina-Spezia, formazioni ufficiali: Italiano conferma Cabral, c’è Sottil - infoitsport : Fiorentina-Spezia: le formazioni ufficiali - infoitsport : Fiorentina-Spezia, le formazioni ufficiali: c'è Sottil nei viola, Semplici lancia Wisniewski -

In campo dalle 14.30. Alle 16.30 tocca a Sampdoria - Cremonese e Atalanta - Bologna. Poi alle 18.30 Torino - Roma e Verona - Sassuolo. Alle 20.45 il big match Lazio - Juventus ( ...Commenta per primo Pochi minuti al match tra. A prendere la parola è Vincenzo Italiano , tecnico dei viola, che va a caccia della decima vittoria consecutiva: 'Cerchiamo di creare linee di passaggio ulteriori in mezzo al ...L'Inter ha segnato solo 2 gol (1 su rigore) nelle ultime 4 partite di campionato avendo creato 63 occasioni (19 con lo, 12 con la Juventus, 11 con lae 21 con la Salernitana). A ...

13' - Ancora Sottil va all'uno contro uno ma scarica la palla dietro a Biraghi che crossa. Palla deviata in angolo, non sfruttato. 11' - Cabral riceve un passaggio interessante di ...13' - Ancora Sottil va all'uno contro uno ma scarica la palla dietro a Biraghi che crossa. Palla deviata in angolo, non sfruttato. 11' - Cabral riceve un passaggio interessante di ...