Fiorentina, Pradè: «Abbiamo dato tutto. E nel secondo tempo…»

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato dopo il pareggio dei viola contro lo Spezia: le dichiarazioni

Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo il pareggio con lo Spezia.

LE PAROLE – «Volevamo vincere a tutti i costi. Nel secondo tempo li Abbiamo messi lì, creando tanto forse con confusione. Loro hanno combattuto e hanno avuto tanti ammoniti. Ci dispiace, ma la squadra ha dato tutto».

