Fiorentina: Pasqua con sorpresa amara, sfuma la decima vittoria. Lo Spezia di Semplici porta via l’1-1. Pagelle (Di sabato 8 aprile 2023) Nell'uovo della Fiorentina non c'è la sorpresa della decima vittoria. Che sarebbe stato record. Dopo il gol propiziato da Biraghi, e finito nel tabellino come autorete di Wisniewski, lo Spezxia agguanta il pari con il cannoniere Nzola (13 gol) che approfitta di una doppia dormita di Igor e Terracciano. Ci hanno provatoi in tutti i modi, i viola, anche con un potente assedio finale, a superare ancora Dragowski. Ma senza successo. Jovic, subentrato a Cabral, si è mangiato una ghiottissima occasione Leggi su firenzepost (Di sabato 8 aprile 2023) Nell'uovo dellanon c'è ladella. Che sarebbe stato record. Dopo il gol propiziato da Biraghi, e finito nel tabellino come autorete di Wisniewski, lo Spezxia agguanta il pari con il cannoniere Nzola (13 gol) che approfitta di una doppia dormita di Igor e Terracciano. Ci hanno provatoi in tutti i modi, i viola, anche con un potente assedio finale, a superare ancora Dragowski. Ma senza successo. Jovic, subentrato a Cabral, si è mangiato una ghiottissima occasione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RindiFrancesco : @fiorentina_it “Vicino conta solo a bocce” diceva il mio poero nonno… Buona Pasqua a Tutti i Tifosi Viola e a @acffiorentina ?? - Fiorentinanews : RT @StefanoDelCoro2: La decima vittoria non è arrivata, non abbiamo riscritto la storia. Ma quello di bellissimo che questa squadra ha fatt… - StefanoDelCoro2 : La decima vittoria non è arrivata, non abbiamo riscritto la storia. Ma quello di bellissimo che questa squadra ha f… - Susanna03447691 : @acffiorentina Mezzo passo falso ci può stare #forzaviola Buona Pasqua #Fiorentina ?? - MatteoDovellini : Si ferma a 9 la striscia di vittorie consecutive della #Fiorentina. Lo #Spezia strappa un pari d'oro, i viola (un p… -