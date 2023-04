Fiorentina, non basta un autogol! Lo Spezia rimonta col ‘solito’ Nzola (Di sabato 8 aprile 2023) Fiorentina-Spezia è terminata sul punteggio di 1-1. Al vantaggio iniziale viola, arrivato grazie ad un autogol di Wisiniewski, risponde per gli ospiti il solito Nzola IN rimonta – Si ferma a 9 la striscia di vittorie consecutive in tutte le competizioni della Fiorentina. La squadra di Italiano, reduce dal successo di San Siro sull’Inter, viene fermata da uno Spezia combattivo che, pur andando sotto per un autogol, riesce a rimontare e strappare un pareggio importantissimo ai fini della lotta salvezza. La Fiorentina, passata in vantaggio al 25? grazie ad un autogol di Wisiniewski, propiziato da un tiro-cross di Biraghi, abile a recuperare il pallone in proiezione offensiva. Gli ospiti, che al 20? si sono visti annullare la rete del possibile vantaggio ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023)è terminata sul punteggio di 1-1. Al vantaggio iniziale viola, arrivato grazie ad un autogol di Wisiniewski, risponde per gli ospiti il solitoIN– Si ferma a 9 la striscia di vittorie consecutive in tutte le competizioni della. La squadra di Italiano, reduce dal successo di San Siro sull’Inter, viene fermata da unocombattivo che, pur andando sotto per un autogol, riesce are e strappare un pareggio importantissimo ai fini della lotta salvezza. La, passata in vantaggio al 25? grazie ad un autogol di Wisiniewski, propiziato da un tiro-cross di Biraghi, abile a recuperare il pallone in proiezione offensiva. Gli ospiti, che al 20? si sono visti annullare la rete del possibile vantaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... K0RM4 : @ryukmilanonew Fiorentina l’hai battuta, Lecce non ancora giocata - AndreaBeneforti : RT @vivalalallera: Un applauso a questi ragazzi. Il risultato non è quello aspettato, ma la striscia positiva e la voglia di vincere di ogg… - vivalalallera : Un applauso a questi ragazzi. Il risultato non è quello aspettato, ma la striscia positiva e la voglia di vincere d… - MatteoDovellini : Si ferma a 9 la striscia di vittorie consecutive della #Fiorentina. Lo #Spezia strappa un pari d'oro, i viola (un p… - CorSport : ?? #FiorentinaSpezia 1-1 Viola avanti grazie all'autorete di Wisniewski, pareggia Nzola pochi minuti dopo. Nella ri… -