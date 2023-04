Fiorentina, niente record: fa 1 - 1 con lo Spezia e sfuma la decima vittoria di fila (Di sabato 8 aprile 2023) Segue servizio completo Fiorentina: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 8 aprile - 16:33 Leggi su gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023) Segue servizio completo: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 8 aprile - 16:33

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Fiorentina-Spezia 1-1: niente record di vittorie consecutive per i viola - Gazzetta_it : Fiorentina, niente record: fa 1-1 con lo Spezia e sfuma la decima vittoria di fila - GiovanniRighe12 : Niente da fare altro pareggio in questa giornata di serie A pareggiano anche Fiorentina e Spezia per 1-1 si decide… - sportli26181512 : #Fiorentina, niente record: fa 1-1 con lo Spezia e sfuma la decima vittoria di fila: #Fiorentina, niente record: fa… - lamortevito : La Fiorentina sbatte sullo Spezia, niente decima vittoria di fila per la Viola: finisce 1-1. #FiorentinaSpezia… -