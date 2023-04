Fiorentina | Martinez Quarta | 'Siamo cresciuti difensivamente | stiamo facendo bene'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fiorentinanews : #MartinezQuarta: 'Abbiamo fatto tutti dei progressi. Le parate di #Terracciano sono state essenziali per arrivare i… - fiorentina_it : #Fiorentina, le parole di @ChinoMartinez28 prima della gara contro lo @acspezia - sportli26181512 : Fiorentina-Spezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Al Franchi la Fiorentina riceve lo Spezi… - FAMerkezi : Fiorentina 11: Terracciano, Biraghi, Julio, Martinez Quarta, Dodo, Mandragora, Castrovilli, Sottil, Bonaventura, Ik… - calciomercatoit : ??? Formazioni UFFICIALI #FiorentinaSpezia FIORENTINA: Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovill… -

A Salerno è toccato a Lukaku - Correa come contro la, con la Juve in Coppa Italia erano stati scelti Dzeko e Lautaro, a San Siro contro i bianconeri la LuLa. Ma, cambiando l'...FORMAZIONI UFFICIALI- SPEZIAFIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò,Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Cabral, Sottil. All. ItalianoSPEZIA (4 -...(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodo,Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Sottil; Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano. SPEZIA (4 - 3 - 3): ...

Fiorentina, Martinez Quarta: 'Siamo cresciuti difensivamente, stiamo ... Calciomercato.com

Nel corso del pre-partita di Fiorentina-Spezia, ai microfoni di Dazn ha preso la parola Leonardo Semplici. Ecco le sue dichiarazioni: “Wisniewski titolare Abbiamo la massima fiducia in lui, così come ...Nel corso del pre-partita di Fiorentina-Spezia, ai microfoni di Dazn ha preso la parola Lucas Martinez Quarta. Ecco le sue dichiarazioni: “Siamo cresciuti molto in difesa ma anche tutti ...