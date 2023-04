Fiorentina, Italiano: 'Stiamo vivendo un buon periodo. Nzola? Lo saluterò volentieri' (Di sabato 8 aprile 2023) Pochi minuti al match tra Fiorentina e Spezia. A prendere la parola è Vincenzo Italiano, tecnico dei viola, che va a caccia della decima... Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023) Pochi minuti al match trae Spezia. A prendere la parola è Vincenzo, tecnico dei viola, che va a caccia della decima...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : LIVE #Fiorentina Spezia 0-0: si comincia! Italiano con Sottil-Ikoné, sorpresa Wisniewski - RaiSport : In campo Fiorentina-Spezia: i viola in splendida forma contro i liguri in corsa salvezza. Segui la cronaca testuale… - RaiNews : In campo Fiorentina-Spezia: i viola in splendida forma contro i liguri in corsa salvezza. Segui la cronaca testuale… - Fiorentinanews : #Italiano: 'Cerchiamo di trovare più linee di passaggio, abbiamo dei centrali che sanno lavorare il pallone. Con… - GioBarsotti : Partita sostantivata. La Spezia è una cosa che si mette sulla Fiorentina se sei un Italiano e ti piacciono le cose… -