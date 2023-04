Fiorentina, Italiano: «L’unico dispiacere della giornata è non aver centrato la decima vittoria» (Di sabato 8 aprile 2023) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita pareggiata con lo Spezia Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN. PAROLE – «L’unico dispiacere della giornata è non aver centrato la decima vittoria. Può succedere di incappare in una giornata così, che si chiude e non ti fa giocare, siamo dispiaciuti per non aver vinto la decima gara, ma la prestazione è in linea con le ultime uscite, proseguiamo la striscia positiva e andiamo avanti. Il centrocampo? Credo che cambiare ha portato ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Vincenzo, allenatore, ha parlato ai microfoni di DAZN al terminepartita pareggiata con lo Spezia Vincenzo, allenatore, ha parlato ai microfoni di DAZN. PAROLE – «è nonla. Può succedere di incappare in unacosì, che si chiude e non ti fa giocare, siamo dispiaciuti per nonvinto lagara, ma la prestazione è in linea con le ultime uscite, proseguiamo la striscia positiva e andiamo avanti. Il centrocampo? Credo che cambiare ha portato ...

