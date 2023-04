Fiorentina | Brekalo | ''

(Di sabato 8 aprile 2023) Josip, ala della, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro lo Spezia: "Un peccato per come è andata la partita. Po...

Commenta per primo Vincenzo Italiano , tecnico della, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro lo Spezia: 'Incappare in una giornata così, ... Vedie Jovic. Gol subito Lascia l'amaro ......Nzola (S)(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora (35' st Duncan), Castrovilli (26' st Barak); Ikoné (14' st Gonzalez), Bonaventura, Sottil (14' st); ...Ad inizio ripresa il match stenta a decollare, ma allo scoccare dell'ora di gioco lava ad un passo dal nuovo vantaggio, colpendo un palo pieno conappena entrato in campo. Al 69' ...

Le pagelle della Fiorentina - Turbo Biraghi, che pasticcio Igor. Brekalo entra e lascia il segno TUTTO mercato WEB

Solo 1-1 al Franchi nel match valido per la ventinovesima giornata di campionato. Ecco le parole dell'allenatore dei viola ...'La prestazione è stata in linea rispetto alle ultime uscite, andiamo avanti'.FIRENZE (ITALPRESS) - 'L'unico dispiacere enorme è non aver vinto e ...