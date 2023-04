Fiorentina | agente Amrabat | “Pronti ad ascoltare offerte”

Leggi su sportface

(Di sabato 8 aprile 2023) Îl centrocampista dellaSofyanè ancora un obiettivo del Barcellona. I blaugrana hanno provato ad ingaggiare il marocchino già nell’ultima sessione di mercato, e secondo il quotidiano catalano “Sport” il capitolo non è ancora chiuso. Intanto, l’del giocatore viola, Mohamed Sinouh, ha fatto il punto della situazione in un’intervista ai media africani: “Al momento non abbiamo nessuna proposta da valutare, ma adesso anche lasarebbe disposta adeventuali club interessati così come promesso quest’inverno, quando la società rifiutò qualsiasi offerta. Ne arrivarono tante, una anche dal Manchester United, ma non ci fu nulla da fare”. E sul Barcellona: “Il presidente Commisso non ha voluto cederlo dopo il Mondiale” SportFace.