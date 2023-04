Finlandia in trincea | l’attivista sami Janne Hirvasvuopio a TPI | “Vi racconto la resistenza del popolo più antico d’Europa”

Leggi su tpi

(Di sabato 8 aprile 2023) «Ai finlandesi piace sentirsi dire che vivono nel miglior paese al mondo. Non riescono a vedere i loro stessi difetti. Il razzismo è ancora un problema».è nato 33 anni fa nei pressi di Helsinki, da madre finlandese e padre, ilindigeno più. Papà Hirvas era originario di Vuotso, piccolo villaggio nel sud della Lapponia, una terra che iabitano da 5mila anni, molto prima che esistessero i confini nazionali. Per questo preferiscono il termine Sápmi, terra dei, che indica un vasto territorio a nord dalla Norvegia alla Russia. «È lì che ho i ricordi più affettuosi della mia infanzia», racconta. Oggi è un attivista per i diritti del suoe membro ...