Fi, il Gruppo al Comune: “Adesso clima nuovo nel partito” (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “C’è un clima nuovo in Forza Italia a livello regionale e provinciale. Il confronto ed il dialogo hanno consentito di eliminare incomprensioni e trasformare in sintesi le divergenze che ci avevano indotto ad assumere posizioni critiche, ormai superate”. Lo afferma il Gruppo comunale di Forza Italia di Napoli. “Lavoreremo in sinergia con il coordinamento provinciale, guidato dall’On.le Annarita Patriarca, alla quale rappresentiamo la nostra volontà di lavorare di intesa e in accordo con lei, cob l’unico obiettivo Comune di affermare la leadership di Forza Italia sul territorio”, concludono i consiglieri comunali azzurri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “C’è unin Forza Italia a livello regionale e provinciale. Il confronto ed il dialogo hanno consentito di eliminare incomprensioni e trasformare in sintesi le divergenze che ci avevano indotto ad assumere posizioni critiche, ormai superate”. Lo afferma ilcomunale di Forza Italia di Napoli. “Lavoreremo in sinergia con il coordinamento provinciale, guidato dall’On.le Annarita Patriarca, alla quale rappresentiamo la nostra volontà di lavorare di intesa e in accordo con lei, cob l’unico obiettivodi affermare la leadership di Forza Italia sul territorio”, concludono i consiglieri comunali azzurri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgenziaOpinione : FDI – COMUNE TRENTO * SICUREZZA: « ANCORA UN’AGGRESSIONE IN CENTRO, AD OPERA DI UN GRUPPO DI RAGAZZI »… - ffrancesca71 : RT @enpacarini: Abbandonati 7 cuccioli dentro un secchio a Carini. Il canile è pieno. Il comune alza le braccia. Li salva #ENPA. C'è bisogn… - RigolliMilena : Il Gruppo C.O.N.V.I.D. è lieto di invitarVi alla prossima esposizione: 'VENTI ARTISTI IN CONVENTO' sabato 22 aprile… - RigolliMilena : Il Gruppo C.O.N.V.I.D. è lieto di invitarVi alla prossima esposizione: 'VENTI ARTISTI IN CONVENTO' sabato 22 aprile… - RigolliMilena : Il Gruppo C.O.N.V.I.D. è lieto di invitarVi alla prossima esposizione: 'VENTI ARTISTI IN CONVENTO' sabato 22 aprile… -