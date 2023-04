FeralpiSalò-Triestina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di sabato 8 aprile 2023) FeralpiSalò-Triestina sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentaseiesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Partita storica per la capolista, visto che con una vittoria può ipotecare la Serie B o addirittura agguantarla matematicamente. D’altro canto i giuliani provano a far più punti possibile per una posizione migliore in chiave playoff. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 17.30 di sabato 8 aprile, diretta tv all’interno di diretta Gol su Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go e in versione integrale su Eleven Sports, visibile anche sulla ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per la trentaseiesima giornata del girone A di. Partita storica per la capolista, visto che con una vittoria può ipotecare laB o addirittura agguantarla matematicamente. D’altro canto i giuliani provano a far più punti possibile per una posizione migliore in chiave playoff. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 17.30 di sabato 8 aprile,tv all’interno diGol su Sky Sport 252,su Sky Go e in versione integrale su Eleven Sports, visibile anche sulla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Feralpisalò-Triestina, il pronostico: promozione in Serie B vicina per i Leoni del Garda, piace il segno 1… - NewsTuttoC : INTERVISTA TC - Milanese: 'Triestina deludente. Feralpisalò in B' - LucaColucci1 : RT @feralpisalo: ???????????? ????????????????’?? Sabato 8 aprile, per il match Feralpisalò-Triestina, una promo speciale per tutti gli Under 18??? Riemp… - ColucciLc : RT @feralpisalo: ???????????? ????????????????’?? Sabato 8 aprile, per il match Feralpisalò-Triestina, una promo speciale per tutti gli Under 18??? Riemp… - feralpisalo : ???????????? ????????????????’?? Sabato 8 aprile, per il match Feralpisalò-Triestina, una promo speciale per tutti gli Under 18???… -

Le partite di oggi, sabato 8 aprile 2023 - Calciomagazine ...Lazio - Juventus LEGA PRO 14.30 Arzignano - Novara Crotone - Audace Cerignola Latina - Gelbison Mantova - Renate Piacenza - Pro Sesto Taranto - Pescara 17.30 Avellino - Turris FeralpiSalò - Triestina ... Calcio in tv oggi: programma dell'8 aprile 2023 - Calciomagazine ...214 Sky) 17.30 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT (canale 252) Lecco - Pro Patria (Serie C) - ELEVEN SPORTS Pordenone - Pro Vercelli (Serie C) - ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL Feralpisalò - Triestina (... Per la Pro Patria derby col Lecco e salvezza da conquistare DIRETTAVN LA CLASSIFICA Feralpisalò 65 - ; Pro Sesto 60, Pordenone 59, Lecco 58 - ; Vicenza 55, ... Trento 42, Pro Vercelli 42 - ; Sangiuliano 41, Mantova 39, Albinoleffe 37, Triestina 35 - ; ... ...Lazio - Juventus LEGA PRO 14.30 Arzignano - Novara Crotone - Audace Cerignola Latina - Gelbison Mantova - Renate Piacenza - Pro Sesto Taranto - Pescara 17.30 Avellino - Turris......214 Sky) 17.30 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT (canale 252) Lecco - Pro Patria (Serie C) - ELEVEN SPORTS Pordenone - Pro Vercelli (Serie C) - ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL(...DIRETTAVN LA CLASSIFICA65 - ; Pro Sesto 60, Pordenone 59, Lecco 58 - ; Vicenza 55, ... Trento 42, Pro Vercelli 42 - ; Sangiuliano 41, Mantova 39, Albinoleffe 37,35 - ; ... La FeralpiSalò dell'equilibrio ospita una Triestina con tanti... Trieste News