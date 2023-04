Feralpisalò promossa in serie B, è la prima volta (Di sabato 8 aprile 2023) La Feralpisalò è promossa per la prima volta nella sua storia in serie B. I 'Leoni del Garda' battendo oggi per 1 - 0 la Triestina hanno ottenuto la matematica certezza di giocare nella serie cadetta ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) Laper lanella sua storia inB. I 'Leoni del Garda' battendo oggi per 1 - 0 la Triestina hanno ottenuto la matematica certezza di giocare nellacadetta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Un giorno storico per la Feralpisalò. La squadra di Stefano Vecchi ha centrato la prima storica promozione in Se… - PalermoCalcMerc : ? LA FERALPISALÒ IN SERIE B Complimenti da Palermo alla società e ai suoi fantastici tifosi. @feralpisalo È Serie… - tabellamercatob : Secondo verdetto dalla #SerieC La #FeralpiSalo è in #SerieB!!! La squadra di Stefano Vecchi ha centrato la sua prim… - sport_viterbo : “LIVE”. VITERBESE-MONTEROSI 0-0. PARTITI SOTTO I RIFLETTORI DELLA PALAZZINA, MENTRE LA FERALPISALO’ E’ STORICAMENTE… - Bertolca10 : Prima volta storica della #FeralpiSalo. La squadra lombarda promossa per la prima volta nella sua storia in Serie B… -

