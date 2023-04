Feralpisalò nella storia: è in Serie B per la prima volta (Di sabato 8 aprile 2023) SALO' - Una rete di Butic al 23' della seconda frazione di gioco piega la Triestina e lancia la Feralpisalò nella storia: i gardesani infatti con questi tre punti hanno ottenuto la matematica certezza ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 aprile 2023) SALO' - Una rete di Butic al 23' della seconda frazione di gioco piega la Triestina e lancia la: i gardesani infatti con questi tre punti hanno ottenuto la matematica certezza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... feralpisalo : RT @NuovaDefim: 8 aprile 2023 | La @feralpisalo è in Serie B! La storia sportiva del Club, iniziata nel 2009, si arricchisce di un nuovo c… - Massy19261 : Complimenti alla #FeralpiSalo che giocherà in Serie B per la prima volta nella sua storia. Essendo una neo promoss… - soymarioberper : RT @toMMilanello: La Serie B accoglierà una nuova protagonista: nella prossima stagione, per la prima volta nella sua storia, la #FeralpiSa… - antoniolm21 : RT @VaneJuice: La FeralpiSalò è ufficialmente in Serie B, per la prima volta nella loro storia, ma non giocheranno il derby col Brescia per… - 31_CFA : RT @VaneJuice: La FeralpiSalò è ufficialmente in Serie B, per la prima volta nella loro storia, ma non giocheranno il derby col Brescia per… -

Matteo Marani: 'La vittoria della Feralpisalò dimostra capacità di grande organizzazione. Ai meriti ...