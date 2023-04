FeralpiSalò, la storica promozione in Serie B: “Da oggi cambia tutto” (Di sabato 8 aprile 2023) storica promozione in Serie B quella ottenuta dalla FeralpiSalò. Il club lombardo ha raggiunto tale traguardo alla 36esima giornata del campionato di Serie C, girone A, dopo la vittoria di misura ottenuta grazie al gol di Butic sulla Triestina. La formazione di Stefano Viola conta fin qui ben 19 vittorie stagionali, 11 pareggi e solamente 6 sconfitte. La società ha espresso tutta la propria gioia tramite un comunicato ufficiale: “E’ il momento più importante dei nostri primi 14 anni di vita. L’età della maturità, delle scelte, dell’addio alla puBertà. Lasci il pediatra e ti assumi le prime responsabilità. Scegli la scuola superiore, ma a volte ti senti già all’università…Un anniversario storico. oggi è cambiato tutto. Grazie ragazzi. Per la storia, ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023)inB quella ottenuta dalla. Il club lombardo ha raggiunto tale traguardo alla 36esima giornata del campionato diC, girone A, dopo la vittoria di misura ottenuta grazie al gol di Butic sulla Triestina. La formazione di Stefano Viola conta fin qui ben 19 vittorie stagionali, 11 pareggi e solamente 6 sconfitte. La società ha espresso tutta la propria gioia tramite un comunicato ufficiale: “E’ il momento più importante dei nostri primi 14 anni di vita. L’età della maturità, delle scelte, dell’addio alla puBertà. Lasci il pediatra e ti assumi le prime responsabilità. Scegli la scuola superiore, ma a volte ti senti già all’università…Un anniversario storico.to. Grazie ragazzi. Per la storia, ...

FeralpiSalò promossa in Serie B: è un traguardo storico

La FeralpiSalò è in Serie B. Una promozione storica per il club nato nel 2009 allenato da Stefano Vecchi che vince il Girone A con due giornate di anticipo grazie al successo ottenuto contro la Triestina.

Serie B, Balata: 'Complimenti alla FerralpiSalò, progetto ben strutturato e ambizioso' 'Complimenti ai Leoni del Garda che raggiungono la loro prima storica promozione in B. Un progetto strutturato che dà i suoi frutti e che porta in B una società...'