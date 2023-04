Feralpisalò in Serie B, c’è sempre una prima volta! (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo il Catanzaro dei record, ecco la Feralpisalò. Il club lombardo batte 1-0 la Triestina e centra la prima storica promozione in Serie B. Grazie a questi tre punti, infatti, i “Leoni del Garda” hanno ottenuto la matematica certezza: il girone A di Serie C è loro. Nella stagione 2023-24 la società del patron Giuseppe Pasini giocherà in B. L’impresa dei ragazzi di Stefano Vecchi, ex allenatore delle giovanili dell’Inter, tra le altre, arriva con due giornate di anticipo. I gardesani hanno un vantaggio di 7 punti sul Lecco, secondo in classifica, e possono godersi la festa per un campionato vinto con pieno merito grazie a una super fase difensiva. Almeno questo dicono i numeri: la Feralpisalò ha totalizzato 68 punti e vanta la migliore difesa del torneo con 19 gol subiti in 36 partite. Non hanno ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo il Catanzaro dei record, ecco la. Il club lombardo batte 1-0 la Triestina e centra lastorica promozione inB. Grazie a questi tre punti, infatti, i “Leoni del Garda” hanno ottenuto la matematica certezza: il girone A diC è loro. Nella stagione 2023-24 la società del patron Giuseppe Pasini giocherà in B. L’impresa dei ragazzi di Stefano Vecchi, ex allenatore delle giovanili dell’Inter, tra le altre, arriva con due giornate di anticipo. I gardesani hanno un vantaggio di 7 punti sul Lecco, secondo in classifica, e possono godersi la festa per un campionato vinto con pieno merito grazie a una super fase difensiva. Almeno questo dicono i numeri: laha totalizzato 68 punti e vanta la migliore difesa del torneo con 19 gol subiti in 36 partite. Non hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++STORICA PRIMA PROMOZIONE IN SERIE B PER LA #FERALPISALO': I LOMBARDI VINCONO IL GIRONE A DI #SERIEC+++ - fanpage : Un giorno storico per la Feralpisalò. La squadra di Stefano Vecchi ha centrato la prima storica promozione in Se… - jove1908 : RT @Carloalvino: Guerra e compagni si abbracciano e festeggiano la storica promozione in serie B della Feralpisalò, sarà fantastico il pros… - TuttoAscoli : La Feralpisalò promossa in Serie B: il comunicato del club - BargelliniLuca : Chiamatelo “Lo Specialista”: Siligardi con la ?@feralpisalo? conquista la quarta promozione in carriera via ?… -

Da capitan Legati a bomber Guerra: Feralpisalò, i protagonisti della storica promozione E' festa, meritata, con 180' di anticipo. La Feralpisalò, club nato nemmeno 14 anni fa (dalla fusione di Salò Valsabbia e Feralpi Lonato), approda per la prima volta in Serie B rompendo gli schemi di un girone che vedeva grandi favorite estive ... Feralpisalò in paradiso: è Serie B (per la prima volta) con tre turni di anticipo Basta un solo match point e il sogno si realizza. La Feralpisalò è per la prima volta in Serie B, traguardo storico raggiunto già alla terzultima giornata del girone A. Alla squadra di Stefano Vecchi - che segue così il Catanzaro, già promosso ... Serie C, Bocalon trascina il Mantova, Trento ko col Padova e rischia. Bene il Foggia A due giornate dalla fine del campionato di Serie C sono ancora tanti i verdetti da emettere. La 36ª giornata ha premiato la Feralpisalò promossa in Serie B dopo il successo contro la Triestina per 1 - 0. I gardesani si uniscono al Catanzaro promosso con largo anticipo nel Girone C. Nel Girone B la Reggiana ha due punti in ... E' festa, meritata, con 180' di anticipo. La, club nato nemmeno 14 anni fa (dalla fusione di Salò Valsabbia e Feralpi Lonato), approda per la prima volta inB rompendo gli schemi di un girone che vedeva grandi favorite estive ...Basta un solo match point e il sogno si realizza. Laè per la prima volta inB, traguardo storico raggiunto già alla terzultima giornata del girone A. Alla squadra di Stefano Vecchi - che segue così il Catanzaro, già promosso ...A due giornate dalla fine del campionato diC sono ancora tanti i verdetti da emettere. La 36ª giornata ha premiato lapromossa inB dopo il successo contro la Triestina per 1 - 0. I gardesani si uniscono al Catanzaro promosso con largo anticipo nel Girone C. Nel Girone B la Reggiana ha due punti in ... Serie C, Feralpisalò da sogno: prima storica promozione in Serie B. Foto e Video Sky Sport